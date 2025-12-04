Риелтор: цены на жилье растут, несмотря на «эффект Долиной»

Россияне, которые планируют приобрести жилье, но опасаются «эффекта Долиной», в итоге купят его на 10-15% дороже, поскольку цены продолжают расти. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По мнению эксперта, ждать обрушения рынка «вторички» не стоит, поскольку масштаб проблемы с покупкой недвижимости у пенсионеров довольно преувеличен.

«Россияне продолжают активно приобретать вторичное жилье, в том числе и у пенсионеров, выторговывая при этом дополнительные преференции. Покупателей на рынке вторичной недвижимости сейчас больше, чем продавцов. Поэтому цены растут», — сказал Барсуков.

В ноябре суд оставил квартиру певицы Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в ее собственности. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что продавцов квартир могут проверять на полиграфе после скандала с Долиной.