Продавцов квартир могут проверять на полиграфе после скандала с Долиной

Риелтор Правоторина: продавцов квартир могут начать проверять на полиграфе
Pexels

Продавцы квартир могут столкнуться с усиленными проверками после истории с мошенничеством с квартирой Ларисы Долиной. В профессиональной сфере обсуждают возможность применения полиграфа для выявления мошенничества. Об этом aif.ru рассказала риэлтор Алина Правоторина.

«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят. И в нынешней ситуации никто не удивится, потому что есть совершенно чудовищные истории», — рассказала специалист.

Она отметила, что риелторы сталкиваются с различными ситуациями, при которых необходимы дополнительные проверки, способные защитить россиян от действий мошенников.

Правоторина привела в пример историю, когда при продаже недвижимости пожилой женщины ее коллега почувствовала «неладное» и обратилась к сотрудникам полиции, которые провели с пенсионеркой беседу. По словам эксперта, риелтору даже удалось добиться задержки выдачи наличных в банке на сутки. Однако в итоге пожилая женщина, которая была уверена, что «работает на разведку», все же отдала деньги злоумышленникам.

Напомним, в ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен.

В последнее время российские суды аннулировали не менее трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами мошенничества. Покупатели лишаются и денег, и недвижимости. Подробнее о деле и о том, какое влияние «эффект Долиной» оказал на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный суд пообещал учесть предложения депутатов по «схеме Долиной».

