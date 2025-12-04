На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Депздраве Московской области рассказали об эпидситуации по гриппу

Депздрав Московской области: эпидемиологические пороги в городе не превышены
true
true
true
close
Shutterstock

Эпидемиологические пороги по заболеваемости гриппом в Москве не превышены. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава столичного региона.

«В этом году в Москве заболеваемость гриппом начали фиксировать на месяц раньше, чем в прошлом — с середины октября (в 2024 году — вторая половина ноября). Текущие показатели заболеваемости в разы ниже, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на данный момент доминирует риновирус, грипп присутствует в небольшом количестве (грипп A (H3N2), калифорнийский штамм). Заболевание таким гриппом, как правило, протекает в легкой форме, как обычное ОРВИ.

2 декабря сообщалось, что более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации. В ведомстве отметили, что взрослые могут сделать прививку в поликлинике по месту прикрепления, а дети — также в школах и детских садах.

До этого доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что клинические проявления респираторных вирусных инфекций весьма разнообразны. Так, парагрипп часто сопровождается воспалением голосовых связок, в то же время при обычном гриппе такого симптома не будет.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения опасным птичьим гриппом через пищу.

