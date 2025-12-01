Названо главное отличие парагриппа от обычного

Клинические проявления респираторных вирусных инфекций весьма разнообразны. Так, парагрипп часто сопровождается воспалением голосовых связок, в то же время при обычном гриппе такого симптома не будет, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Существует четыре основных типа вирусов парагриппа: HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3 и HPIV-4. HPIV-1 — наиболее распространенная причина крупа. Круп — часто встречающееся у детей затруднение дыхания вследствие сужения просвета гортани из-за ее воспаления или воспаления других отделов верхних дыхательных путей. Данный тип вируса ответственен за большинство случаев крупа в осенне-зимний период. HPIV-2 — вызывает круп и другие заболевания верхних и нижних дыхательных путей, а HPIV-3 — вызывает развитие бронхиолита и пневмонии. HPIV-4 распознается реже, но может вызывать легкие или тяжелые респираторные заболевания.

По словам Карпенко, человек любого возраста может заразиться вирусом парагриппа любого типа. Симптомы парагриппа похожи на симптомы других острых респираторных вирусных инфекций, но есть отличия.

«Например, для гриппа характерно острое начало, высокая температура, головная боль и боль в глазных яблоках. При этом насморка и боли в горле может не быть. Другие вирусные инфекции могут отличаться по времени развития симптомов и особого поражения органов дыхательной системы. В случае парагриппа наряду с повышением температуры и головной болью это может быть сухой лающий кашель и осиплость голоса, которые отражают развитие ларингита — воспаления голосовых связок», — объяснил врач.

В случае если вы заболели, не откладывайте визит к врачу. Промедление в диагностике может привести к позднему выявлению осложнений и увеличению продолжительности болезни.

