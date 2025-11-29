На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело новорожденного обнаружили в мусоре на предприятии по утилизации отходов в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье на предприятии по утилизации мусора нашли тело ребенка
Pixabay

В Подмосковье выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли в мусоре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на предприятии по утилизации отходов. По данным издания, один из сотрудников заметил одеяло, в котором находился труп ребенка.

«Признаков насильственной смерти на теле малыша нет», – сообщается в публикации.

По информации Mash, это мальчик, его заметили на сортировочной ленте. Предположительно, мать родила дома, но в процессе ребенок умер, поэтому его выбросили в мусор. Наиболее вероятно, он скончался за десять часов до того, как его обнаружили.

До этого в Красноярске вынесли приговор девушке, которая выбросила ребенка в бак с отходами. Известно, что ученица коррекционной школы родила, предположительно, на 22-й неделе беременности.

Так как у нее открылось сильное кровотечение, девушка обратилась в больницу. Там медики поняли, что пациентка недавно родила. Тело ребенка нашли в мусоре. Несовершеннолетнюю мать отправили на принудительное лечение.

Ранее женщина родила сына в московской квартире и выбросила новорожденного в унитаз.

