В Подмосковье подвели промежуточные итоги кампании по вакцинации от гриппа

Более 4,6 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что взрослые могут сделать прививку в поликлинике по месту прикрепления, а дети — также в школах и детских садах.

«Если по каким-то причинам вы не успели защититься от гриппа и его опасных осложнений, еще есть возможность это исправить», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он добавил, что прививка надежно защитит от всех штаммов гриппа.

Забелин напомнил, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бота.