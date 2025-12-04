На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исус Христос получил срок за фиктивную регистрацию 45 мигрантов в своей квартире

Shutterstock

Ново-Савинский суд Казани вынес приговор местному жителю Исусу Христосу, который регистрировал в своей квартире иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего он прописал у себя 45 мигрантов. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, в период с 25 июля по 10 сентября он регистрировал этих людей в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра. При этом он знал, что мигранты не будут жить у него.

Сам Исус Петрович Христос заявил, что он был готов поселить иностранцев у себя, но они отказались. Вину в содеянном он признал частично.

Это не первый приговор фигуранту. Летом текущего года он предстал перед судом за регистрацию 40 иностранных граждан, с каждого из них, по словам самого мужчины, он получил около двух тысяч рублей.

По словам Исуса Христоса, ему не хватало пенсии, которую он получал по инвалидности. Изначально прокурор запрашивал россиянину штраф в размере 110 тысяч рублей, однако адвокат пытался снизить сумму, мотивируя это инвалидностью фигуранта. В результате казанец получил штраф в размере 13 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге арестовали обвиняемых в фиктивной легализации мигрантов.

