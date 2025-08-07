На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исуса Христа из Казани оштрафовали за регистрацию мигрантов у себя в квартире

В Казани осудили Исуса Христа, прописавшего в своей квартире мигрантов
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Казани по имени Исус Христос. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Изначально прокурор запрашивал штраф в размере 110 тысяч рублей, однако адвокат просил снизить сумму, так как его подопечный является инвалидом второй группы. Помимо этого, мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В суде сам фигурант рассказал, что мотивом стали деньги. Он живет на пенсию по инвалидности, которой ему не хватает. С каждого иностранца он получал около двух тысяч рублей.

Суд назначил мужчине штраф в размере 13 тысяч рублей.

Исус Христос стал фигурантом дела после того, как «помог» более чем 40 иностранцам прописаться в его квартире. При этом он не являлся на судебные заседания, приставы приходили к нему домой.

В один из визитов они сделали вид, что ушли, но на самом деле ждали, пока мужчина покинет жилье. Его задержали во время похода в магазин.

Ранее в Самаре автомойщик зарегистрировал в квартире около сотни мигрантов.

