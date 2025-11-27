На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исус Христос из Казани снова попался на фиктивной регистрации мигрантов

true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Казани 46-летний местный житель по имени Исус Христос снова попался на фиктивной постановке иностранцев на учет. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел в период с 25 июля по 10 сентября. По версии следствия, Христос зарегистрировал в своем жилище на улице Шамиля Усманова четырех мигрантов, однако он изначально знал, что иностранцы фактически там проживать не будут. Это является нарушением миграционного законодательства.

Подсудимый признал свою вину лишь частично. По его словам, он готов был фактически предоставить иностранцам жилье, а те сами не захотели у него жить.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Рассмотрение дела проходит в Ново-Савиновском районном суде Казани.

До этого Исуса Христа оштрафовали за регистрацию 40 мигрантов у себя в квартире. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Самаре автомойщик зарегистрировал в квартире около сотни мигрантов.

