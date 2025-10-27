В Петербурге отчим тайно снимал мывшихся в ванной падчериц

Mash: в Петербурге мужчина установил камеры в ванной, где мылись его падчерицы

В Петербурге девушка обнаружила скрытую камеру в ванной. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, пострадавшая обратила внимание на коробку с кремом, на которой были небольшие отверстия. Внутри петербурженка заметила микрокамеру с картой памяти.

«Ошарашенная, она сразу обратилась в полицию – объяснила, что тайник мог простоять в ванной долго и отснять гору контента», – сообщается в публикации.

Известно, что помимо девушки душ в ванной каждый день принимала ее несовершеннолетняя сестра, ее возраст не уточняется. Предположительно, устройство установил их 40-летний отчим, который работает в магазине электроники.

Мужчина уже написал явку с повинной. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него жесткие диски и другие накопители. На данный момент специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в США мужчина установил скрытые камеры в туалете и спальне своей знакомой.