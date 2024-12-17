На Урале литейщик подглядывал за женщинами в душевой завода, установив скрытую камеру

Жителя Свердловской области подозревают в том, что он снимал работниц завода в душевой на скрытую камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в городе Каменск-Уральский. Одна из сотрудниц заметила в кабинке камеру и рассказала об этом охране. Проследив за тем, кто ходит в душ, специалисты поймали 33-летнего литейщика.

Выяснилось, что мужчина установил наблюдение в душевой несколько месяцев назад. После смен работник смотрел отснятый материал, видео он хранил в телефоне. Мужчина уже сознался в содеянном.

«Возбуждено дело, пострадавшие готовят коллективный иск», – сообщается в публикации.

До этого в Москве арендовавшие квартиру девушки обнаружили скрытые камеры в ванной. Одна из них заметила шнур в ванной, который торчал из потолка. Выяснилось, что владелец жилья, который проживал в одной из трех комнат, спрятал устройство за тюбиками с уходовым средством.

В результате в квартире нашли еще пять камер, которые транслировали происходящее на телефон, компьютер и телевизор.

Ранее в школе Каспийска установили в туалете камеру для контроля за детьми.