В Башкирии пожилая женщина получила ожог во время операции

В Ишимбае после операции у пожилой пенсионерки обнаружили крупный ожог
true
true
true
close
Freepik

Пожилая жительница Башкирии пострадала во время пребывания в местной больнице. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в Ишимбае. По данным Telegram-канала, 77-летняя женщина пожаловалась на ухудшившееся самочувствие. Прибывшие на место медики госпитализировали ее, врачи направили пациентку на операцию по удалению пупочной грыжи.

После манипуляций у женщины на спине появился крупный ожог.

«Родные говорят, анестезиолог объяснил это загоревшимся проводом», – сообщается в публикации.

В комментарии для канала представители Минздрава заявили, что на данный момент проводят служебную проверку. Оборудование медучреждения направили на экспертизу.

До этого в Таиланде турист получил ожоги после того, как ему сделали временную татуировку. Спустя несколько дней после манипуляции его кожа покрылась волдырями и стала шелушиться. Это произошло из-за химического красителя в составе, который добавляют для яркого черного цвета.

Ранее мужчина получил ожоги рта и желудка после употребления минералки.

