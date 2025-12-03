Мужчина получил ожоги рта и желудка после употребления минералки

В Вене мужчина получил тяжелые химические ожоги полости рта, пищевода и желудка, выпив минеральной воды. Об этом пострадавший рассказал газете Krone.

На прошлой неделе 62-летний Роберт Х. зашел в закусочную на венском рынке, где заказал еду и итальянскую минеральную воду. Мужчина отмечает, что крышка на бутылке была неплотно закручена. Он снял ее, налил прозрачную жидкость в свой стакан и, сделав один глоток, испытал сильную боль.

«Боль была невыносимой. Мне все еще очень плохо», — признался пенсионер.

Другие посетители вызвали скорую помощь, решив, что у мужчины возникла аллергическая реакция. Однако выяснилось, что Роберт получил ожог полости рта и внутренних органов.

Бутылку с опасной жидкостью изъяла полиция. В настоящее время ее содержимое анализируется в лаборатории. Результаты еще не получены, но, по всей видимости, в емкости находилось чистящее средство, а именно — щелочной раствор.

«Согласно текущему обследованию, пациент сможет возобновить прием пищи в ближайшие несколько дней и, как ожидается, будет выписан в начале следующей недели. В долгосрочной перспективе ожоги могут привести к сужению пищеварительного тракта, что может создать проблемы для пациента», — заметил представитель Венской ассоциации здравоохранения.

Власти проверили все остальные бутылки с напитками в заведении, но не выявили никаких нарушений. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

