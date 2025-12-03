На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У туриста в Таиланде появились волдыри на лице после временной тату

Daily Mail: мужчина сделал временную тату и остался с волдырями на лице
nicknayersina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У туриста в Таиланде появились волдыри на лице после временной татуировку, пишет Daily Mail.

Блогер Ник Найерсина, отдыхая в Таиланде, вместе с друзьями решил сделать себе временную татуировку на лице, воспользовавшись услугами уличного мастера. Через несколько дней кожа туриста покрылась болезненными волдырями, сочилась гноем и начала шелушиться.

Причиной такой реакции стал химический краситель парафенилендиамин (ПФДА), который часто добавляют в поддельную «черную хну» для получения стойкого и яркого черного цвета. В то время как натуральная хна имеет коричневый оттенок и относительно безопасна, ПФДА запрещен для нанесения на кожу в США, Австралии и Евросоюзе из-за высоких рисков. Даже небольшое количество может вызвать тяжелые химические ожоги, аллергические реакции, астму и пожизненные рубцы.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Ник был вынужден обратиться за помощью к косметологу. Курс лечения с гелевыми масками и светотерапией помог спасти кожу. Специалист заверила его, что шрам, к счастью, со временем исчезнет.

«Я поделился своей историей, чтобы не дать кому-то еще совершить ту же ошибку. Это не шутка. Дешевая уличная татуировка может показаться забавой, но она может иметь последствия еще долгое время после окончания отпуска», — прокомментировал мужчина.

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.

