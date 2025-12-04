На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут отсрочить ввод обязательных прививок от некоторых болезней

Российские власти планируют отсрочить ввод обязательных прививок от 4-х болезней
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Власти РФ намерены сдвинуть сроки ввода обязательных прививок россиян от четырех болезней. Об этом, ссылаясь на разработанный министерством здравоохранения проект распоряжения правительства, сообщает РБК.

В документе речь идет о вакцинации против ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококка. Так, включение в Национальный календарь профилактических прививок вакцинации против ротавируса планируется перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год. Эти вакцины должны будут полностью производиться в России.

2 декабря стало известно, что более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации.

Ранее в России выявили самый длительный случай заражения коронавирусом.

