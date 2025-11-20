На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав выдал разрешение на использование противоопухолевой мРНК-вакцины

Минздрав РФ выдал разрешения на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — уточнил министр.

Мурашко подчеркнул, что это только начало применения инновационного подхода, поэтому ученым предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. На начальном этапе речь не идет о массовом применении.

По его словам, данная технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые в настоящее время разрабатываются и внедряются.

До этого онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов рассказал «Газете.Ru», что рацион с высоким содержанием клетчатки может усилить эффективность противоопухолевых препаратов.

По словам врача, исследования показывают, что пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, лучше реагируют на анти-PD-1 препараты (препараты, блокирующие белок PD-1 и активирующие иммунный ответ против опухоли), например, ниволумаб и пембролизумаб. Каждый дополнительный 5 граммов клетчатки снижает риск прогрессии почти на треть.

Ранее ученые разработали мРНК-вакцину от возрастной потери зрения.

