В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом рассказал заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

По его словам, ИД ЕРН является уникальным номером, который станет персональным ключом граждан в государственных информационных системах.

«Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — сказал Панеш.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщила, что сбор и использование биометрических данных учеников российских школ будут добровольными и возможны только с согласия родителей. Изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Отмечается, что школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят необходимое оборудование.

Ранее в Совфеде объяснили, что биометрия в школах не будет направлена на предотвращение шутингов.