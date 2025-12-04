На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

Депутат Панеш: россияне смогут поставить в паспортах отметку ИД ЕРН
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом рассказал заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

По его словам, ИД ЕРН является уникальным номером, который станет персональным ключом граждан в государственных информационных системах.

«Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — сказал Панеш.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщила, что сбор и использование биометрических данных учеников российских школ будут добровольными и возможны только с согласия родителей. Изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Отмечается, что школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят необходимое оборудование.

Ранее в Совфеде объяснили, что биометрия в школах не будет направлена на предотвращение шутингов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами