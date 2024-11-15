Россиянка, отпуск которой испортила ошибка в загранпаспорте, получила 130 тысяч от МВД

В Нижегородской области женщине присудили 130 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте. Об этом сообщил Дзержинский городской суд.

В феврале жительница Дзержинска собралась поехать в Египет с дочерью и оформила для нее заграничный паспорт старого образца. В день вылета сотрудники пограничного контроля отказали несовершеннолетней в выезде, признав ее паспорт недействительным.

Таким образом путевка сгорела, и мать девочки подала иск к МВД. Суд установил, что сотрудники ведомства допустили техническую ошибку при оформлении документа. Они не указали в паспорте пол ребенка.

Теперь семья получит 60 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 70 тыс. рублей — за потерянный отпуск.

Ранее россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте.