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Россиянка, отпуск которой испортила ошибка в загранпаспорте, получила 130 тысяч от МВД

МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте

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Depositphotos

В Нижегородской области женщине присудили 130 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте. Об этом сообщил Дзержинский городской суд.

В феврале жительница Дзержинска собралась поехать в Египет с дочерью и оформила для нее заграничный паспорт старого образца. В день вылета сотрудники пограничного контроля отказали несовершеннолетней в выезде, признав ее паспорт недействительным.

Таким образом путевка сгорела, и мать девочки подала иск к МВД. Суд установил, что сотрудники ведомства допустили техническую ошибку при оформлении документа. Они не указали в паспорте пол ребенка.

Теперь семья получит 60 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 70 тыс. рублей — за потерянный отпуск.

Ранее россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте.

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