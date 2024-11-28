Россиянам напомнили, какие две необязательные отметки можно добавить в паспорт

Россияне могут вносить в паспорт сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, хотя эти данные и не обязательны для главного документа гражданина. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В материале агентства указано, что эти данные могут добавить соответствующие организации, например, Федеральная налоговая служба и медицинские учреждения.

Дополнительно по желанию гражданина в паспорт могут добавить сведения о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и документах, удостоверяющих личность за пределами страны. Этим отметки тоже не обязательны, но могут помочь в различных бюрократических процедурах.

А вот при выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности, обращали внимание в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.