Бойца украинского нацполка «Азов» внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

Боец украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Денис Шепотько, который призывал к терроризму в соцсетях, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Шепотько Денис Михайлович, 1 мая 2000 года рождения, село Балки Васильевского района Запорожской области Украины», — указано в перечне.

В октябре Южный окружной военный суд приговорил Шепотько к 14 годам лишения свободы. Следствие установило, что в феврале 2017 года он вступил в «Азов» в Запорожской области. Украинец выполнял задания руководства полка, а также принимал участие в митингах в Запорожье, Киеве и Мелитополе.

В ноябре 2024 года Шепотько оставил на своей странице в соцсети комментарий, в котором призывал к терроризму. Запись была опубликована под видеоматериалом, на котором показывались боевые действия Вооруженных сил Украины и армии нацистской Германии.

В августе Южный окружной военный суд приговорил бойца нацбатальона «Азов» Андрея Барабанова к 27 годам лишения свободы. По данным следствия, мужчина добровольно поступил на службу в мае 2021 года. После этого он в должности гранатометчика принимал участие в боевых действиях против жителей Донецкой народной республики и российских военных. Его взяли в плен весной 2022 года.

