Мошенническую схему боевиков «Азова» с жильем раскрыли в Харьковской области

ТАСС: боевики «Азова» оформляют на себя чужое жилье в Харьковской области
Gleb Garanich/Reuters

Боевики 3-й отдельной штурмовой штурмовой бригады ВСУ (в прошлом — «Азов», признан террористическим в России) оформляют на себя чужое жилье в Харьковской области в целях получения компенсации за его повреждение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, бывший «Азов», в Изюме незаконно занимают или приобретают частично поврежденные и разрушенные дома и квартиры...», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Лисняка, боевики угрожают законным владельцам силой и перспективой обвинения в коллаборационизме. После переоформления жилья на себя или своих родственников злоумышленники оформляют статус переселенцев и участников боевых действий чтобы в дальнейшем претендовать на государственные компенсации за утраченное жилье.

До этого беженец рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешками выносили вещи из домов мирных жителей в селе Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) перед приходом российской армии. По его словам, украинские военнослужащие вели себя нагло и занимались мародерством.

Ранее жительница Суджи рассказала о пытках ВСУ за отказ отдать машину.

