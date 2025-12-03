На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На западе Германии поступило сообщение с угрозой взрыва

Bild: полиция перекрыла центр немецкого Мёнхенгладбаха на фоне угрозы взрыва
Paul Zinken/Global Look Press

Власти перекрыли центр города Мёнхенгладбаха (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ в рамках операции послесообщений об угрозе взрыва, полиция эвакуирует граждан. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

«После сообщения о возможной угрозе полиция Менхенгладбаха оцепила Бисмаркплац в центре города <...>, речь идет об угрозе взрыва», — говорится в материале.

Сообщается, что сигнал тревоги поступил в полицию около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Представитель полиции отметил, что на месте событий работает служебная собака, ведутся поиски взрывчатых веществ. Правоохранители эвакуировали несколько соседних зданий, добавил собеседник издания.

1 октября несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

Незадолго до этого сообщалось, что на территории традиционного немецкого фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене был организован поиск взрывчатки после сообщений с угрозами.

Ранее в Германии запретили рождественскую ярмарку из-за угрозы теракта.

