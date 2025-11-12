На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии запретили рождественскую ярмарку из-за угрозы теракта

Bild: полиция запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге из-за угрозы теракта
true
true
true
close
Axel Schmidt/Reuters

Полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Об этом пишет Bild.

Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Мэр Магдебурга Симона Боррис опротестовала данное решение, заявив, что, если следовать логике немецкой полиции, «каждый город, который разрешает фестивали, рынки или культурные мероприятия, объявляется причиной появления потенциальной террористической угрозы».

Полицейский запрет также вызвал возмущение в Немецкой ассоциации шоуменов, где обратили внимание на то, что ярмарку отменили за две недели до ее проведения, в момент, когда подготовка к мероприятию была почти полностью завершена.

20 декабря автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В результате наезда машины на толпу шесть получили травмы, несовместимые с жизнью, 338 людей пострадали.

Ранее в Германии допустили, что наехавший на посетителей ярмарки автомобилист был вменяем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами