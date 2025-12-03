«Красавцы, молодцы!»: Путин восхитился самбистами с проблемами зрения

Президент России Владимир Путин во время посещения форума «Мы вместе» выразил восхищение спортсменами с проблемами зрения, которые выступили на соревнованиях по самбо. Об этом сообщает ТАСС.

«Я недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — заявил глава государства.

В ходе встречи с волонтерами активистка Александра Учар рассказала Путину о своем проекте «Бросок через СВО», направленном на адаптацию участников спецоперации через адаптивное самбо. В ответ на это президент поинтересовался, есть ли у нее контакт с Федерацией самбо. Услышав, что волонтеры проекта сотрудничают с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья, Путин уточнил, есть ли в вузе какое-то специальное направление.

Затем Учар передала Путину большой привет от Петербурга и области.

«А я в ответ вам посылаю ответную шайбу, вам успехов!» — сказал активистке российский лидер.

До этого Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе оказывают помощь людям на Донбассе, в приграничье, а также других регионах России.

Ранее Путин назвал число волонтеров, которые помогают участникам СВО.