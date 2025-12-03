На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Красавцы, молодцы!»: Путин восхитился самбистами с проблемами зрения

Путин восхитился самбистами с проблемами зрения, выступившими на соревнованиях
true
true
true
close
Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посещения форума «Мы вместе» выразил восхищение спортсменами с проблемами зрения, которые выступили на соревнованиях по самбо. Об этом сообщает ТАСС.

«Я недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — заявил глава государства.

В ходе встречи с волонтерами активистка Александра Учар рассказала Путину о своем проекте «Бросок через СВО», направленном на адаптацию участников спецоперации через адаптивное самбо. В ответ на это президент поинтересовался, есть ли у нее контакт с Федерацией самбо. Услышав, что волонтеры проекта сотрудничают с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья, Путин уточнил, есть ли в вузе какое-то специальное направление.

Затем Учар передала Путину большой привет от Петербурга и области.

«А я в ответ вам посылаю ответную шайбу, вам успехов!» — сказал активистке российский лидер.

До этого Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе оказывают помощь людям на Донбассе, в приграничье, а также других регионах России.

Ранее Путин назвал число волонтеров, которые помогают участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами