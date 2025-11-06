Россиянам дали советы по безопасному переходу на ЗОЖ

Переход к здоровому образу жизни – это всегда правильное решение, за которым стоит много труда. Важно продумать программу тренировок, пересмотреть рацион питания, а также исключить возможные риски для здоровья из-за нового подхода к здоровью. Для составления грамотной программы занятий и питания лучше всего обратиться к тренеру и спортивному врачу, считает завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Основные правила ЗОЖ известны – это отказ от переедания, вредной и жирной пищи, регулярные занятия спортом. Однако если человек хочет правильно сбросить лишний вес, повысить уровень тренированности, то лучшим решением будет работа по индивидуальной тренировочно-оздоровительной программе, считает специалист.

«Может быть полезен и спортивный врач, который подберет правильную нагрузку и поможет избежать каких-то либо осложнений, например, со стороны сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата. У людей могут быть скрытые заболевания, которые при определенных нагрузках себя проявят», — пояснил Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В частности, врач поможет исключить упражнения, которые могут быть противопоказаны в отдельных случаях. Так, например, если человек страдает лишним весом, то бегать ему нельзя – это приведет к чрезмерной нагрузке на суставы. Таких правил много, определить их и выстроить грамотную программу можно лишь с помощью специалистов, подчеркнул врач. Для желающих поддержать свою форму, похудеть или накачать мышцы, нужны абсолютно разные планы тренировок и питания, объяснил эксперт.

До этого тренеры рассказали, что добиться заметного прогресса и улучшить свое самочувствие, в том числе ментальное, в процессе фитнес-тренировок можно, если перестать гнаться за результатом, а сосредоточиться на осознанных занятиях. По их словам, важно не отслеживать малейшие изменения, стараться находиться в настоящем моменте, получая удовольствие от спорта, а не воспринимать его только как инструмент достижения цели.

