Врачи предупредили о последствиях жестких диет

Pravda.Ru: жесткие диеты могут привести к расстройству пищевого поведения
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Жесткие диеты, основанные на резком урезании калорий, приводят к потере не жира, а воды и мышечной массы, в результате чего после отмены ограничений организм стремится вернуть запасы через замедление обмена веществ и усиление чувства голода. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

В результате после похудения вес может вернуться даже в большем объеме. Кроме того, такие диеты имеют и эмоциональные последствия. После каждого срыва человек может столкнуться с чувством вины, депрессией и расстройством пищевого поведения.

«Как психолог я часто вижу, что борьба за идеальный вес прячет под собой другие истории — стыд, сравнение с другими, убеждение, что любить себя можно только в определенном размере одежды. Пока эти установки не пересмотрены, никакой «правильный» ИМТ (индекс массы тела — Прим. ред.) не принесет ощущения внутренней опоры», — сказала клинический психолог, психотерапевт Вероника Селезнева.

Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Кумышева до этого рассказала «Газете.Ru», что препараты для снижения веса помогают пациентам эффективно начать движение к цели, однако для закрепления результата важно поддерживать новые привычки.

Ранее врачи ответили, можно ли похудеть на картофельной диете.

