Императорская семья Японии опубликовала фотографии спасенных ими котов

The Mainichi: в Японии императорская семья опубликовала фото спасенных ими котов
Императорская семья Японии опубликовала фотографии спасенных ими котов, пишет The Mainichi.

Агентство Императорского двора обнародовало новые фотографии спасенных кошек, о которых заботятся император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко. Публикация приурочена к 24-летию принцессы, которое она отметила 1 декабря.

Всего были опубликованы три снимка двух питомцев Императорской семьи — кошек по кличке Семь и Мими. Обе они были взяты из приюта по инициативе императрицы Масако и принцессы Айко. Для Мими это первые официальные фотографии, распространенные Агентством.

Во время визита в школу во Вьентьяне (Лаос) в ноябре принцесса Айко рассказала учащимся, изучающим японский язык, что ее новая кошка носит имя, включающее иероглиф «океан» — ми. Это сообщение позволило предположить кличку питомицы еще до публикации снимков.

По данным Агентства, Императорская семья уже много лет содержит спасенных животных. С 2009 года у них живет собака Юри, а в 2010 году в резиденцию Акасака были привезены две кошки — Нинген и Мии.

В Императорском доме отмечают, что питомцы считаются полноценными членами семьи. Император и императрица регулярно показывают их фотографии во время приемов и региональных визитов.

Ранее кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах.

