Суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Кузбассу

Центральный районный суд в Новосибирске арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области Леонида Харитонова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По информации пресс-службы, Харитонова обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ в получении взятки в крупном или особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на срок 01 месяц 23 суток, до 24 января 2026 года.

Харитонова задержали 1 декабря. На его рабочем месте прошли обыски.

До этого на Камчатке полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбной продукции. По версии следствия, двое дорожных полицейских остановили автомобиль, перевозивший рыбу. После этого они потребовали у водителя 160 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке их груза по территории региона — мужчина отдал деньги правоохранителям.

12 ноября в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок. Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, где изъяли технику и служебные документы, содержащие сведения о происшествиях.

Ранее в Азербайджане в доме главы оппозиционной партии прошел обыск.