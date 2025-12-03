На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре рассказали о туманной погоде в Москве

Вильфанд: в Москве всю неделю будет сохраняться туман
Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве до конца недели прогнозируются туман. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что из-за антициклональной циркуляции в приземном слое воздуха будут накапливаться вредные примеси. Другим неблагоприятным последствием стационарного антициклона является конденсация водяных паров, что вызывает густой туман в утренние и ночные часы. Такой туман называется радиационным. Он сохранится в столице на протяжении всей недели.

2 декабря стало известно, что движение судов в обоих направлениях в проливе Босфор в Турции приостановлено из-за плотного тумана.

21 ноября на территории Москвы и Подмосковья из-за тумана ввели желтый уровень погодной опасности.

12 ноября в МЧС призвали водителей к осторожности из-за сильного тумана в Москве.

Ранее врачи предупредили об опасности густых и длительных туманов.

