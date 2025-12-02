На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Босфорский пролив временно перекрыли для движения судов

Минтранс Турции: пролив Босфор временно закрыли из-за плотного тумана
Murad Sezer/Reuters

Движение судов в обоих направлениях в проливе Босфор в Турции приостановлено из-за плотного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по морским вопросам министерства транспорта страны.

«Движение судов приостановлено в обе стороны из-за плотного тумана до нормализации погодных условий», — говорится в сообщении.

До этого движение в проливе приостанавливали 30 сентября. Причиной стал заглохший сухогруз. Инцидент с поломкой произошел рядом с побережьем Умурьери — у 98-метрового сухогруза «Арда» отказал двигатель во время следования из Бандырмы в Россию.

19 сентября в Босфорском проливе пассажирский паром столкнулся с сухогрузом. В результате инцидента пострадали как минимум двое пассажиров парома. Их доставили в больницу на машине скорой помощи. Сухогруз был отбуксирован в безопасную зону силами береговой охраны и поставлен на якорь для оценки ущерба.

Ранее танкер Midvolga 2 подвергся атаке у побережья Турции.

