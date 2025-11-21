В Москве ввели желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности ввели на территории Москвы и Подмосковья из-за тумана, который ожидается предстоящим вечером и ночью. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 мск и до 02:00 мск субботы, 22 ноября. По словам собеседника агентства, желтый уровень погодной опасности предполагает потенциально опасные метеорологические условия.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в свою очередь призвал водителей в пятницу, 21 ноября, отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник, 24 ноября, в столице ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь. Синоптик уточнил, что в прогнозах на начало следующей недели пока есть разночтения.

