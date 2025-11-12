На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве водителей предупредили о сильном тумане

Московских водителей предупредили о сильном тумане с 12 по 13 ноября
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

В Москве водителей предупредили о сильном тумане с вечера 12 ноября. К осторожности водителей призвали в МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 23:00 12 ноября до 10:00 часов 13 ноября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — говорится в публикации.

В МЧС водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

До этого Дептранс в третий раз за день сообщил, что в центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Движение перекрыли на улице Новый Арбат, участке дороги по Садовому кольцу или по улице Большая Никитская.

В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, позже — сообщили об ограничениях на улице Тверской. Движение транспорта до сих пор закрыто.

Ранее водителям закрыли проезд в районе Охотного ряда и Китай-города.

