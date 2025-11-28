На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У российских школьников вырос интерес к нестандартным профессиям

Школьники в России стали осваивать в рамках профориентации нетипичные профессии
Пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Российские школьники все чаще выбирают для профессиональной пробы нестандартные направления деятельности, сообщили в Фонде Гуманитарных Проектов.

Отмечается, что в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» участникам доступны 987 профессий, и интерес к редким и инновационным специальностям заметно растет.

В частности, в Тамбовской области подростки пробуют себя в молекулярной биологии: осваивают базовые методы экстракции ДНК и РНК. В Томске школьники знакомятся с профессией реставратора — им демонстрируют технологии восстановления красочного слоя картин, после чего каждый выполняет собственный фрагмент работы.

Также внимание школьников в рамках проекта привлекают современные технологические направления. В Липецкой области подростки обучаются основам пилотирования квадрокоптеров по направлению «оператор беспилотной авиации и авиационных систем.

В Псковской области школьники узнают основы сити-фермерства — нового аграрного направления, позволяющего выращивать продукты в городской среде с применением высоких и ресурсосберегающих технологий.

Кроме того, в ряде регионов России дети знакомятся с профессией нейробиолога, изучая биосигналы организма, работу приборов для регистрации физиологических параметров и практическое применение нейробиологии в медицине, образовании и инженерии.

Уточняется, что наряду с инновационными специальностями не теряют популярности и редкие ремесла. В частности, в Северной Осетии подростки знакомятся с кузнечным делом, собственноручно создавая утилитарные и декоративные изделия из металла. В Псковской области — знакомятся с технологией переработки древесины, учатся работать на профессиональных станках и изготавливают деревянные изделия.

Ранее сообщалось, что профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», входящего в нацпроект «Молодежь и дети», проходят ежегодно. До конца 2025 года в них примут участие 300 тысяч школьников по всей стране.

