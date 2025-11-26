На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шанс для ребят»: эксперт одобрил закон о рабочих профессиях для не сдавших ОГЭ

Специалист Сумбатян: 10% школьников в год по новой программе станут рабочими
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

В России ежегодно от 7 до 10% школьников будут получать профессиональное образование и осваивать рабочие специальности по новому закону о не давших ОГЭ. Для них это хорошая возможность получить востребованную профессию, заявил основатель и директор международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян в эфире Общественной Службы Новостей.

Так он оценил принятый депутатами Госдумы законопроект, позволяющий провалившим Основной государственный экзамен (ОГЭ) девятиклассникам бесплатно получить рабочую профессию. Эксперт подчеркнул, что, рассматривая этот документ, важно не путать программу среднего профессионального образования и программу профессионального обучения.

«Программа профессионального обучения включает, например, обучение на водителя, — привел пример Сумбатян. — Существует квалификационный справочник, к которому отнесены те профессии, в рамках которых можно готовить будущих работников, но школа может это реализовывать и сегодня. Для ребят, которые испытывают сложности с общеобразовательным подходом – это прекрасная возможность».

По мнению специалиста, при реализации закона порядка 7-10% учащихся школ каждый год будут осваивать новые профессии.

Напомним, 20 ноября депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях. Согласно поправкам в закон «Об образовании», учащиеся, не набравшие нужное количество баллов на итоговой аттестации или не прошедшие ее вовремя, смогут освоить востребованные в их регионе рабочие профессии. Такие выпускники все равно получат документ о присвоении квалификации — даже если решат не осваивать новую специальность, пока готовятся к пересдаче.

Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, выпускники 9-х классов, оказавшиеся в подобной ситуации, смогут получить профессию рабочего или служащего из перечня, определенного конкретным регионом.

Ранее Рособрнадзор уточнил сроки начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году.

