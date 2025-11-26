Россиянам объяснили, как школьники должны осваивать рабочие профессии

В российских школах внедрят программу обучения учащихся, не сдавших ОГЭ, рабочим специальностям. Это важная инициатива, которая позволит ребятам освоить востребованную профессию, однако нужно обучать их по упрощенной программе, не погружаясь в общеобразовательные дисциплины. Об этом научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова заявила в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, необходимо разработать упрощенные программы. Она призвала ориентироваться на опыт Москвы, отметив, что при реализации новой инициативы не нужно выделять максимум времени на историю, литературу, иностранный язык, математику и прочие дисциплины.

«[Нужно давать] большее количество часов выделять на ознакомление с профессией, что гарантирует ребятам получить пусть не очень высокий, но разряд по профессии по окончании года», — пояснила Тарасова.

Напомним, 20 ноября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий провалившим Основной государственный экзамен (ОГЭ) девятиклассникам бесплатно получить рабочую профессию. Согласно поправкам в закон «Об образовании», учащиеся, не набравшие нужное количество баллов на итоговой аттестации или не прошедшие ее вовремя, смогут освоить востребованные в их регионе рабочие специальности. Такие выпускники все равно получат документ о присвоении квалификации — даже если решат не осваивать новую специальность, пока готовятся к пересдаче.

