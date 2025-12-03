На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморском крае ранили фельдшера скорой помощи

В Приморье фельдшеру скорой помощи нанесли несколько ножевых ударов
Depositphotos

В Приморском крае работник скорой помощи получил несколько ножевых ударов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медики прибыли на вызов в поселок Кавалерово. 43-летний фельдшер отправился к пациенту, на него напал неизвестный мужчина и нанес несколько ударов ножом. Пострадавший с проникающими ранами был доставлен в больницу.

29 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге после нападения на фельдшера скорой помощи возбудили уголовное дело.

До этого в Северодвинске мужчина напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии.

3 сентября сообщалось, что Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор 28-летнему местному жителю, устроившему погром на подстанции скорой помощи и избившему медика.

Ранее недовольный работой врачей иркутянин напал с двумя ножами на сотрудников поликлиники.

