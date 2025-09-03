Россиянин отделался условным сроком за избиение фельдшера скорой

Беловский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, устроившему погром на подстанции скорой помощи и избившему медика. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе 2024 года в селе Беково. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения, нашли спящим на снегу и доставили на подстанцию для осмотра. Однако там он внезапно проявил агрессию: набросился на 64-летнюю фельдшера с нецензурной бранью.

В ходе нападения он выхватил у медика костыль и нанес ей несколько ударов, в результате чего женщина получила открытый перелом руки. Затем дебошир принялся крушить мебель и бить по стеклянным дверям подстанции, причинив ущерб на сумму около 9 тысяч рублей.

Остановить его удалось только прибывшим на вызов сотрудникам полиции и охранной организации. В суде обвиняемый частично признал вину, ссылаясь на потерю памяти, и возместил стоимость разбитого имущества. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно.

Ранее фельдшер попытался осмотреть беременную женщину и был избит ее мужем.