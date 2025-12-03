На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа косаток напала на яхту в прибрежных водах Португалии

Стая косаток повредила яхту у берегов Португалии
true
true
true
close
Depositphotos

Группа косаток напала на яхту, находившуюся у берегов Португалии, и повредила ее. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря неподалеку от города Назаре. Яхта с семьей из Нидерландов направлялась из Лиссабона в Порту. Косатки пробили обшивку судна и забортная вода стала поступать внутрь.

Экипаж смог довести поврежденную яхту до берега. Местные власти скоро приступят к ее осмотру. В результате инцидента никто не пострадал.

13 октября сообщалось, что в Португалии стая косаток протаранила и потопила французскую яхту с семьей из пяти человек на борту. Благодаря оперативной работе спасательных служб, все они, включая троих детей, были эвакуированы и остались невредимы.

16 сентября стало известно, что косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии.

Ранее детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами