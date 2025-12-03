Группа косаток напала на яхту в прибрежных водах Португалии

Группа косаток напала на яхту, находившуюся у берегов Португалии, и повредила ее. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря неподалеку от города Назаре. Яхта с семьей из Нидерландов направлялась из Лиссабона в Порту. Косатки пробили обшивку судна и забортная вода стала поступать внутрь.

Экипаж смог довести поврежденную яхту до берега. Местные власти скоро приступят к ее осмотру. В результате инцидента никто не пострадал.

13 октября сообщалось, что в Португалии стая косаток протаранила и потопила французскую яхту с семьей из пяти человек на борту. Благодаря оперативной работе спасательных служб, все они, включая троих детей, были эвакуированы и остались невредимы.

16 сентября стало известно, что косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии.

Ранее детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке.