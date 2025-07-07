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Детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке

На Камчатке заметили обмотанного пластиковой лентой детеныша косатки
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Depositphotos

На Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. Об этом в беседе с ТАСС сообщила биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович.

«Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут, и страшно представить, что с ним будет дальше. Сейчас он активен, следует за своей мамой», — сказала специалист.

По ее словам, ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

«В Авачинском заливе детеныши рождаются не часто и редко выживают. Мы сначала так обрадовались новорожденному, пока не увидели веревку на его теле», — добавила Ивкович.

До этого в селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток попала в ловушку на мели лимана.

Косатка распространена практически по всему Мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах, но придерживается в основном 800 км прибрежной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России — обычно у Курильской гряды, Командорских островов и Камчатки, где чаще всего встречаются в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее ученые выяснили, что косатки делают друг другу массаж с помощью водорослей.

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