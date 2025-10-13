На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яхту, на которой была семья из 5 человек, потопили косатки

Daily Star: в Португалии косатки потопили яхту с семьей
Depositphotos

В Португалии стая косаток протаранила и потопила французскую яхту с семьей из пяти человек на борту, пишет Daily Star. Благодаря оперативной работе спасательных служб, все они, включая троих детей, были эвакуированы и остались невредимы.

По данным португальских ВВС, Яхта «Ti'fare» подверглась нападению морских млекопитающих, которые повредили корпус судна, и оно начало набирать воду. На борту находились супружеская пара и их дети в возрасте 8, 10 и 12 лет.

Родителям удалось отправить сигнал SOS и перебраться с детьми в спасательный плот до того, как яхта затонула. Первыми на помощь пришло рыболовецкое судно «Silmar», находившееся поблизости, которое подобрало пострадавших.

Для эвакуации семьи с рыболовного судна были мобилизованы силы ВВС Португалии. Вертолет EH-101 Merlin успешно поднял на борт всех пятерых выживших и доставил их на материк для медицинского осмотра. Как сообщается, никто из членов семьи не пострадал.

Ранее в Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия.

