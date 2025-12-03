На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ангар со стройматериалами загорелся в Новой Москве

Пожар произошел в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве
Павел Лисицын/РИА Новости

Пожар произошел в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Горит ангар по адресу: улица Адмирала Корнилова 60, стр. 3», — говорится в сообщении.

Предварительно, площадь возгорания составляет 400 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение на площади 50 кв. метров.

Во вторник в городе Кубинка Московской области загорелась стоянка. Очевидцы рассказали, что пожар возник на стоянке для общественного транспорта, который планировали сдать в утиль. В результате распространения огня загорелся как минимум один из припаркованных автобусов.

1 декабря в разных районах Москвы взорвались два автомобиля. Утром в понедельник в Новой Москве загорелся и взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывной волной выбило стекла в соседних квартирах. По одной из версий, причиной инцидента могло стать срабатывание самодельной бомбы под водительским сиденьем. Несколькими часами позже взрыв произошел на проспекте Вернадского: там подорвалась Kia.

Ранее в Крыму школьница устроила пожар, разогревая печенье в микроволновке.

