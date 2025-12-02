На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму школьница устроила пожар, разогревая печенье в микроволновке

В Крыму девочка устроила пожар, пытаясь разогреть печенье
Школьница из Симферополя решила приготовить десерт, пока взрослых не было дома, она засунула пачку печенья в микроволновку и устроила пожар. Об этом сообщает МЧС России.

В процессе разогрева пластиковая упаковка вспыхнула, затем загорелась микроволновка. Школьница не растерялась и вызвала пожарных, но покинуть задымленное помещение не смогла, потому что сильно испугалась.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вывели девочку на свежий воздух и потушили возгорание.

До этого в Саратове девушка оказалась в больнице из-за загоревшегося пауэрбанка. Внешний аккумулятор, который лежал у изголовья кровати, внезапно вспыхнул. В результате возгорания девушка получила ожоги рук. Пострадавшую доставили в ожоговый центр для оказания медицинской помощи.

Ранее в Стерлитамаке ребенок из любопытства поджег диван и едва не спалил квартиру.

