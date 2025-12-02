Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Егоров

Первый замглавы Нижнего Новгорода Егоров по делу о взятке

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержан по делу о взятке», — сообщил источник.

Мэрия оказывается содействие следственным органам, сообщает источник.

Сергей Егоров был назначен на пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода 27 августа 2025 года.

