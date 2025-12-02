На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Егоров

Первый замглавы Нижнего Новгорода Егоров по делу о взятке
Администрация Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержан по делу о взятке», — сообщил источник.

Мэрия оказывается содействие следственным органам, сообщает источник.

Сергей Егоров был назначен на пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода 27 августа 2025 года.

18 ноября бывшему сотруднику Государственного комитета молодежной политики Крыма назначили более пяти лет колонии общего режима за мошенничество с грантами Росмолодежи, сообщили в региональном управлении ФСБ.

До этого Магаданский городской суд приговорил экс-главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации к 7,5 года лишения свободы за мошенничество, присвоение денег и получение взятки в крупном размере.

Также сообщалось, что Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о взятке в размере 37 млн рублей, ему также выписали штраф на сумму более 560 млн рублей.

Ранее в Дагестане задержали экс-начальника управления Соцфонда по делу о взятках.

