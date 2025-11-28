На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане задержали экс-начальника управления Соцфонда по делу о взятках

СК: экс-главу управления соцфонда Дагестана Алиева заподозрили в коррупции
true
true
true
close
Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан

В Дагестане задержали бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми Социального фонда республики и депутата Народного собрания Изи Алиева по делу о взятках за назначение социальных пособий. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что Алиев, начиная с 2023 года, создал организованную преступную группу из своих подчинённых с целью систематического получения взяток за незаконное назначение ежемесячных пособий при рождении и воспитании детей. По данным СК, общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей, а за денежное вознаграждение было оформлено более 5 000 незаконных решений о выплате пособий.

По версии следствия, ущерб бюджету Соцфонда составил свыше 1,4 млрд рублей. В ЦОС ФСБ уточнили, что к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения Соцфонда Дагестана, еще 11 человек подозреваются в даче взяток в особо крупном размере.

Кроме того, участники группы искали местных жительниц, не имевших законных оснований на получение мер государственной поддержки, через размещение объявлений в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram, а также на онлайн-сервисах об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий и увеличением их размера с 50% до 100% прожиточного минимума.

По ходатайству следствия суд избрал Алиеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В расследовании принимали участие сотрудники Центрального аппарата Социального фонда России, которые содействовали документированию противоправной деятельности членов группы.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами