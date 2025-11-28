В Дагестане задержали экс-начальника управления Соцфонда по делу о взятках

В Дагестане задержали бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми Социального фонда республики и депутата Народного собрания Изи Алиева по делу о взятках за назначение социальных пособий. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что Алиев, начиная с 2023 года, создал организованную преступную группу из своих подчинённых с целью систематического получения взяток за незаконное назначение ежемесячных пособий при рождении и воспитании детей. По данным СК, общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей, а за денежное вознаграждение было оформлено более 5 000 незаконных решений о выплате пособий.

По версии следствия, ущерб бюджету Соцфонда составил свыше 1,4 млрд рублей. В ЦОС ФСБ уточнили, что к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения Соцфонда Дагестана, еще 11 человек подозреваются в даче взяток в особо крупном размере.

Кроме того, участники группы искали местных жительниц, не имевших законных оснований на получение мер государственной поддержки, через размещение объявлений в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram, а также на онлайн-сервисах об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий и увеличением их размера с 50% до 100% прожиточного минимума.

По ходатайству следствия суд избрал Алиеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В расследовании принимали участие сотрудники Центрального аппарата Социального фонда России, которые содействовали документированию противоправной деятельности членов группы.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.