Посольство РФ отреагировало на «захват» россиянами самолета в Казахстане

В посольстве России в Казахстане отреагировали на сообщения СМИ о якобы захвате российскими пассажирами самолета в Казахстане, посчитав их противоречивыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольство России в Казахстане проинформировано об опубликованном в некоторых телеграм-каналах противоречивом материале о «нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана», — заявили в ведомстве.

В диппредставительстве отметили, что вместе с генконсульством России в Уральске было установлено, что борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines из-за нелетной погоды был перенаправлен из Стамбула в аэропорт Актау.

Там отметили, что группа из 16 человек, среди которых 11 человек — это граждане России, согласились покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря.

До этого сообщалось, что россияне отказались покидать борт самолета после приземления посреди степи в Казахстане за тысячу километров от пункта назначения.

Ранее путешественники прилетели из Турции в Москву без 89 чемоданов и сумок.