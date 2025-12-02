На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ отреагировало на «захват» россиянами самолета в Казахстане

Посольство РФ считает информацию о захвате самолета россиянами противоречивой
true
true
true
close
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

В посольстве России в Казахстане отреагировали на сообщения СМИ о якобы захвате российскими пассажирами самолета в Казахстане, посчитав их противоречивыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольство России в Казахстане проинформировано об опубликованном в некоторых телеграм-каналах противоречивом материале о «нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана», — заявили в ведомстве.

В диппредставительстве отметили, что вместе с генконсульством России в Уральске было установлено, что борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines из-за нелетной погоды был перенаправлен из Стамбула в аэропорт Актау.

Там отметили, что группа из 16 человек, среди которых 11 человек — это граждане России, согласились покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря.

До этого сообщалось, что россияне отказались покидать борт самолета после приземления посреди степи в Казахстане за тысячу километров от пункта назначения.

Ранее путешественники прилетели из Турции в Москву без 89 чемоданов и сумок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами