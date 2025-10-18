На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путешественники прилетели из Турции в Москву без 89 чемоданов и сумок

На рейс из турецкого Даламана во Внуково не загрузили 89 единиц багажа
Shutterstock

Почти 90 единиц багажа пассажиров, летевших рейсом РС-1458 авиакомпании Pegasus Airlines из турецкого города Даламан в Москву, не погрузили на борт в аэропорту вылета. Об этом сообщает в Telegram-канале Внуково.

В воздушной гавани уточнили, что речь идет о 89 чемоданах и сумках. Авиаперевозчик принимает меры, чтобы как можно скорее организовать досылку багажа. Во Внуково извинились перед путешественниками за неудобства.

В конце сентября американский поп-исполнитель Джейсон Деруло провел около полутора часов в аэропорту Внуково, ожидая свой багаж. После оформления утери чемоданов певец вместе с командой отправился в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве.

Артиста разместили в президентском люксе и доставили в кортеже из Mercedes-Benz V-класса. До этого он потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

Ранее пес Малыш сбежал из переноски в Пулково и потерялся.

