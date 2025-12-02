Белоусов поздравил российских военных с освобождением Красноармейска

Белоусов поздравил бойцов группы «Центр» с освобождением Красноармейска в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки «Центр» с освобождением Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

2 декабря в оборонном ведомстве объявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

По словам Белоусова, в настоящее время 506-я и 1435-я мотострелковые полки штурмовыми подразделениями активно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки «Центр».

Министр отметил, что Красноармейск имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения российских войск. Он также поблагодарил командование и личный состав подразделений за успешное выполнение задач, а также выразил уверенность в продолжении осуществления поставленных задач.

