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В ГД предложили высылать мигрантов, получивших документы за взятку

Миронов предложил высылать из РФ мигрантов, легализованных при помощи взятки
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ужесточения ответственности за нарушения миграционного законодательства. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, последствия коррупционных преступлений в этой сфере должны затрагивать не только должностных лиц, но и мигрантов, получивших документы незаконным путем.

«Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции», — заявил политик, добавив, что борьба с коррупцией должна быть комплексной и включать в себя ответственность для тех, кто воспользовался незаконными услугами.

Миронов заявил, что оформленные преступниками документы должны признаваться недействительными, а их владельцы подлежат высылке.

Накануне главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов. По версии следствия, бизнесмены передавали деньги полицейским за легализацию мигрантов и за «общее покровительство», которое заключалось в информировании о предстоящих проверках иностранцев и юридических лиц.

Ранее Путин продлил срок, в который мигрантам нужно узаконить нахождение в РФ.

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Нелегальные мигранты
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