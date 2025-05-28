На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге иностранцы с июня больше не смогут работать курьерами и таксистами

Беглов подписал указ о запрете иностранцам работать курьерами и таксистами
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранцам работать курьерами и таксистами. Об этом сообщает газета «Фонтанка», ссылаясь на проект постановления губернатора.

Кроме этого, из документа следует, что будут введены правила для курьеров, ограничивающее места, где можно ездить, и скорость — до 15 км/ч. Также работодателям будет необходимо вести реестры «доставок товаров» с персональными данными курьеров, включая СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и др. Сами курьеры должны будут иметь при себе устройство для отслеживания местоположения и соблюдать дресс-код.

Этот запрет будет касаться всех компаний и организаций, которые работают в Санкт-Петербурге. Постановление вступит в силу через три месяца.

На фоне этого директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что в России активно занимаютсялись совершенствованием миграционного законодательства.

Ранее депутат Миронов предложил высылать из РФ мигрантов, легализованных при помощи взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами