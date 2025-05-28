В Петербурге иностранцы с июня больше не смогут работать курьерами и таксистами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранцам работать курьерами и таксистами. Об этом сообщает газета «Фонтанка», ссылаясь на проект постановления губернатора.

Кроме этого, из документа следует, что будут введены правила для курьеров, ограничивающее места, где можно ездить, и скорость — до 15 км/ч. Также работодателям будет необходимо вести реестры «доставок товаров» с персональными данными курьеров, включая СНИЛС, ИНН, адрес регистрации и др. Сами курьеры должны будут иметь при себе устройство для отслеживания местоположения и соблюдать дресс-код.

Этот запрет будет касаться всех компаний и организаций, которые работают в Санкт-Петербурге. Постановление вступит в силу через три месяца.

На фоне этого директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что в России активно занимаютсялись совершенствованием миграционного законодательства.

Ранее депутат Миронов предложил высылать из РФ мигрантов, легализованных при помощи взятки.