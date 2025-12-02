На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Зеленого Гая в Запорожской области

МО РФ: во время освобождения Зеленого Гая ВС РФ взяли под контроль более 8 кв. км
Сергей Бобылев/РИА Новости

Во время освобождения населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области российские военные взяли под контроль более 8 квадратных километров территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Под контроль взята территория площадью более 8 квадратных километров в пределах населённого пункта и прилегающих районов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, что освобождение села создало критическое положение подразделениям Вооруженных сил Украины, которых командование не успело отвести с занимаемых позиций.

2 декабря российское оборонное ведомство сообщало об освобождении Зеленого Гая и Доброполья в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков украинских войск в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области.

Отмечается, что в ходе этого операции украинская армия потерял более 265 военнослужащих, а также 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства и склад материальных средств.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль 275 населенных пунктов в зоне СВО.

СВО: последние новости
